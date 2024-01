Clube baiano anuncia Rodriguinho no BBB 24 antes do anúncio oficial | A TARDE

Um dos nomes cotados para o BBB 24, aparentemente, o cantor Rodriguinho acabou de ter a sua participação confirmada no reality. A informação foi vazada por um contratante do artista na manhã desta sexta-feira, 5, antes do anúncio oficial pela Globo, ao lado de outros participantes, marcado para ocorrer pela tarde, durante o Big Day.

O cantor originalmente tinha um show agendado para o dia 28 de janeiro, em Salvador. No entanto, o contratante, a Associação Desportiva e Cultural Coelba (Adelba), divulgou a substituição de Rodriguinho e revelou a razão: sua participação no BBB 24. "Rodriguinho não poderá se apresentar devido à confirmação de sua participação no BBB 24", informou a entidade.

A nota ainda informa que o paulista será substituído pelo Grupo Revelação. "A diretoria optou por substituí-lo pelo Grupo Revelação. No entanto, estamos contentes em anunciar que uma nova data foi agendada para a apresentação de Rodriguinho na Adelba. Agradecemos pela compreensão", acrescentou.

Após o equívoco, o perfil da Adelba apagou a publicação, mas ainda é possível conferi-la. Veja: