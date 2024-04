Com 64,69%, Lucas Buda é o 19º eliminado do reality | A TARDE

Lucas Buda foi o 19º eliminado do BBB 24 nesta terça-feira, 9, com 64,69% dos votos. O ex-brother disputou o paredão com Alane, que teve 32,08%, e Isabelle, que recebeu apenas 3,23%.

"As fadas não têm uma perda desde fevereiro. E se agora fosse diferente? O que leva a crer que sim? Será que tem algum golpe da capoeira que ajuda a se defender de uma fada? Ninguém deveria duvidar do Buda, que ganhou cinco provas do líder. Que não se esqueça esse ser humano. Não vai ser dessa vez", disse o apresentador Tadeu Schmidt, em seu discurso de eliminação.

Com a eliminação de hoje, a edição chega então ao seu top 5. Além das sisters que voltaram desta berlinda, Davi, Matteus e Bia ainda estão na casa mais vigiada do Brasil.

Um dos assuntos mais falados, principalmente no X (antigo Twitter), é sobre o estado civil do mais novo eliminado. A ex-esposa do brother Camila Moura anunciou que queria se separar do capoeirista após as atitudes de Buda na casa com Pitel.

