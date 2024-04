Com vitória de Matteus, Pitel não poderá indicá-lo ao Paredão | A TARDE

Matteus venceu a Prova do Anjo do BBB 24 desta sexta-feira, 29. No início da prova, patrocinada pela marca de produtos Cif, o apresentador Tadeu Schmidt informou que apesar da imunidade ao Paredão, o vencedor não poderá presentear um participante com o mesmo benefício.

Com a vitória de Lucas, a Líder Pitel, que venceu outra prova nesta quinta-feira, 28, não poderá indicar o participante ao Paredão, como tinha citado anteriormente. Provavelmente, a escolhida para ir à berlinda dessa vez será Bia.

A prova foi realizada em uma arena semelhante a uma de boliche, onde os confinados tinham que limpar os 75 obstáculos de suas raias com até 90 bolas disponíveis. Vencia quem terminasse a prova em menos tempo.

Os brothers realizam a prova em dupla. Foram formadas nesta ordem: Giovanna e MC Bin Laden, Alane e Isabelle; Beatriz e Davi, e; Lucas Henrique e Matteus.