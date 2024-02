'Como toda festa, todo show, Rodriguinho ficou sentado', diz Luigi | A TARDE

O brother Luigi comentou sobre o comportamento de Rodriguinho durante a quarta festa do BBB 24. Enquanto estava no banheiro com Leidy Elin e Alane, o vendedor disse que o cantor fica sentado em todo evento do programa.

"O Rodriguinho nem tem como falar nada porque ele ficou sentado olhando. Como toda festa, todo show, Rodriguinho ficou sentado olhando. Toda festa", comenta o vendedor. "Eu acho que ele não gosta", observa Leidy. "Quando ela vai para cima dele, ela [Valesca Popozuda] pensou tipo assim: não vai levantar, não?", diz a sister.

Neste sábado, Rodriguinho viralizou nas redes sociais ao se afastar de Valesca Popozuda quando a funkeira foi em sua direção durante o show.