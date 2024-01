Confinados, Pipocas e Camarotes gravam vinhetas para o BBB; veja nomes | A TARDE

Prestes a estrear, o Big Brother Brasil já conta com os participantes confinados. Dos camarotes, três já gravaram vinhetas para o programa, que começa na segunda-feira, 8.

O funkeiro Bin Laden está em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde terça-feira 2. O vídeo de apresentação do artista está sendo editado e será exibido no Big Day nesta sexta, 5.

A equipe de produção do reality show trabalhou durante a madrugada para ajustar os detalhes das apresentações dos participantes.

Além dele, a cantora Wanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunet e a influenciadora Vanessa Lopes, também estão hospedadas no mesmo hotel e gravaram uma série de vídeos com a produção.

As apresentações, que serão exibidas nos intervalos comerciais da programação da emissora, revelam brevemente a profissão, interesses e objetivos de cada participante.

Os participantes anônimos, do grupo Pipocas, gravaram seus vídeos em um estúdio separado pela produção do reality show. Já os integrantes do Camarote gravaram nos quartos de hotel para evitar vazamentos.

Reality show apresentado por Tadeu Schmidt estreia nesta segunda-feira, 8.