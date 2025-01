Conheça Vitória Strada, atriz global no BBB 25

Vitória Strada - Foto: Globo/Manoella Mello

Vitória Strada começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, “Real Beleza”. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra 'Tempo de Amar', da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, 'Espelho da Vida' (2018) e 'Salve-se Quem Puder' (2020).

A sequência de protagonistas lhe rendeu destaque na Forbes Under 30. Em 2022, foi vencedora da ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão com Huck’. Seu trabalho mais recente foi na novela 'Fuzuê' (2024). Considera-se muito solar e meio nerd, e atualmente está solteira. Afirma que está sempre estudando por ser muito focada. Nas horas vagas, gosta de praticar Taekwondo, dançar e desenhar. “A Vitória é uma mulher muito carismática, determinada e apaixonante, sem dúvida alguma”, descreve Mateus, dupla da atriz no BBB 25.

Quem é Mateus, dupla da Vitória Strada o BB 25?

Já o arquiteto Mateus se considera uma pessoa leve e tranquila, mas garante que não perde uma festa. Solteiro, ama estar rodeado de pessoas. Com a amiga, seus momentos favoritos são quando assistem a séries ou jogam juntos. Revela que os dois são muito competitivos quando disputam entre si, mas que sempre se respeitam e se apoiam. Ressalta que seu jeito altruísta o faz querer ser sempre uma luz no fim do túnel das pessoas. "O Mateus é muito legal! Ele é leve, divertido e muito cativante”, declara Vitória.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.