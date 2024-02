Davi atende Big Fone e está imune na formação de paredão deste domingo | A TARDE

O baiano Davi foi o mais rápido na disputa para atender o Big Fone da casa mais vigiada do Brasil e conseguiu a imunidade para esta rodada do jogo. Além de não poder ser votado neste domingo, 4, o brother ainda precisou dividir a casa em dois grupos para a nova dinâmica de formação do Paredão.

Após atender o Big Fone, o motorista de aplicativo foi até a despensa cantarolando “Voando para o Pará” e pegou as pulseiras velhas, assim como indicado. O paredão hoje terá quatro pessoas. A divisão da casa ficou da seguinte forma:

Grupo 1: MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin.

Grupo 2: Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa.

O baiano já estava de olho no Big Fone desde que voltou da prova do líder, e neste domingo, conseguiu o que tanto almejava. Essa é a segunda vez que o aparelho toca na casa.