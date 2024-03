Davi atende quinto e último "Big Fone da trolagem" | A TARDE

Davi atendeu ao toque do Big Fone pela quarta vez na manhã deste domingo, 3. Esta foi a última vez que a ligação foi 'perdida'.

Davi e Michel estavam próximos a cada um dos Big Fones na área externa. O baiano chegou a ser chamado atenção porque estava com a mão no aparelho, o que é proibido.

Quando ouviu o som da ligação, ele foi o primeiro a tirar o telefone do gancho. Como aconteceu nas quatro outras chamadas, o Big Fone trouxe apenas um "sinal de ocupado".

Davi foi o mais rápido a tirar o telefone do gancho nas duas primeiras vezes em que o Big Fone tocou, na sexta-feira, 1º. No sábado, 2, Alane atendeu à primeira ligação do dia, enquanto o baiano atendeu ao chamado seguinte.

Ás 17h20, o Big Fone vai tocar mais uma vez e, quem atender, vai descobrir que está no Paredão.