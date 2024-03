Davi desabafa sobre dias difíceis: "Estão tentando me desestabilizar" | A TARDE

Davi usou seu tempo no raio-x desta quinta-feira, 14, para desabafar sobre os dias difíceis que tem vivido no Big Brother Brasil 24.

"Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Não é fácil conviver numa casa com muitas pessoas de personalidade diferente, jeitos diferentes, mas tenho tentado de todas as formas", disse Davi, que seguiu.

"Sei que tem pessoas aqui dentro que são meus adversários, claro, e tão tentando de todas as formas me desestabilizar no jogo, mas isso eles não vão conseguir, porque eu me mantenho focado, firme e forte no meu objetivo e vou lutar até o final", finalizou.