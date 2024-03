Davi desiste da prova de resistência e Beatriz ganha liderança | A TARDE

Chegou a 14 horas de duração a Prova do Líder de Resistência do BBB 24 e esse tempo foi o limite para o participante Davi, que disputava o cargo com Beatriz. O motorista de carro por aplicativo, que ainda tentou convencer a sister a desistir, acabou entregando o jogo, tornando a ex-camelô a nova líder do reality.

Na prova, os brothers deveriam permanecer sobre uma base giratória de hot dogs. Enquanto isso, eles recebiam jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento.

Além disso, os quatro primeiros a desistirem enfrentam consequências: paredão, veto da prova do anjo, xepa ou não ser imunizado em hipótese alguma. Com isso, Lucas Buda está no paredão por ter sido o primeiro a desistir.

MC Bin Laden, segundo a ser eliminado, não poderá participar da prova do Anjo. Yasmin Brunet foi a terceira pessoa a desistir da prova de resistência. Como consequência, ela não poderá ser imunizada nesta semana.

A quarta foi Alane, que acabou condenada a ficar na Xepa.