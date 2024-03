Davi do BBB recusa convite para dormir com sister: "Sou casado" | A TARDE

Após a eliminação de Rodriguinho, Davi do BBB 24 se recusou a dividir a cama com Isabelle na madrugada desta quarta-feira (28), no Quarto da Líder Beatriz. O brother baiano, que vive um relacionamento com a ambulante e influencer Mani Rêgo, afirmou que não deitará ao lado de uma mulher por ser casado.

"Tu não vai dormir agora, né?", pergunta a sister. O baiano nega, a dançarina questiona se ele gostaria de ir no Quarto Fadas com ela, no entanto ele nega. "Tu vai dormir aqui ou na Líder? Ela te convidou", indaga a sister. "Eu sou casado, não é?", dispara o brother.

"Eu sei disso, só que eu pensei em uma estratégia de dormir. Por exemplo, pode armar uma cama embaixo?", diz a sister. "Eu sou casado, está entendendo? Vou dormir com uma mulher, independente, na cama?", insiste Davi. A dançarina pergunta se não pode armar uma cama do lado, mas ele complete: "Não, independente".

Veja vídeo: