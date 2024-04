Davi é alvo de ataques ao revelar que viu mãe apanhar do ex-padrasto | A TARDE

Grande favorito ao prêmio do Big Brother Brasil 2024, Davi foi alvo de ataques nas redes sociais ao revelar, na quarta-feira, 10, que presenciou sua mãe sendo vítima de violência doméstica cometida pelo ex-padrasto.

Com riqueza de detalhes, o motorista por aplicativo, que é natural de Salvador, contou que se sentiu impotente diante da cena. “Me marcou muito. Eu me sentia impotente por não poder chegar lá e tomar uma atitude, porque na época eu sabia que estaria em desvantagem. Ele não morava onde eu moro. Só por esse fato ele já se prejudicou. Ele foi agredir minha mãe dentro da casa dela”, desabafou para os colegas de confinamento.

Ao ser questionado sobre o que teria feito para impedir que dona Elisângela Brito fosse agredida, Davi revelou que pediu socorro aos amigos, que fizeram o agressor sair correndo. “Eu saí de casa, lembro que saí na ladeira desesperado gritando ‘socorro’. Na época eu já tinha moto, pilotava. Chamei meus parceiros. Ferveram mais de cinco motos. Chegou lá ele estava batendo no portão porque minha mãe tinha botado ele pra fora”, revelou o brother.

“Um amigo meu ‘sangue no olho’ falou com ele [o padrasto agressor] e disse para que fosse embora. Ele subiu a ladeira correndo e desapareceu para sempre. Ver minha mãe apanhando me deixou muito triste”,acrescentou. “Eu me senti impotente ao ver a dor, o sofrimento, minha mãe chorando. Muito f* ver minha mãe apanhando”, finalizou Davi.

Repercussão e ataques contra Davi

Rapidamente, o assunto repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas prestaram apoio a Davi e a Dona Elisângela Brito. No entanto, outros atacaram o brother, questionando a veracidade da fala e insinuando que ele procurou os traficantes para dar um basta na situação.

O perfil oficial do participante publicou um esclarecimento em que afirma que Davi procurou policiais e que o fato aconteceu há 8 anos, quando o baiano ainda era um menino de 13 anos. "Davi (ainda como uma criança) juntamente a sua irmã mais velha, trabalharam arduamente nas ruas e conseguiram ajudar na estabilização financeira da mãe, para que assim ela tivesse condições de se separar daquele mesmo companheiro."

Davi falando sobre o gatilho que teve assistindo a novela e fez lembrando quando sua mãe apanhou do seu padrasto. Disse que se sentiu impotente e agiu pedindo ajuda na rua. #BBB24 pic.twitter.com/DJKrcAjOvK — Dani (@ddllffrr) April 10, 2024