Davi e Beatriz protagonizam discussão aos gritos: "parece uma criança" | A TARDE

Beatriz e Davi mostraram estar longe de se entenderem após a briga que tiveram depois do baiano chamar a ex-vendedora do Bráz de egoísta.

Na tarde desta terça-feira, 9, a dupla protagonizou uma nova briga com gritos, ofensas e com os demais participantes como plateia.

Davi foi até Beatriz e voltou a citar que ela teve punições evitáveis. "Você parece uma criança, uma sacola de vacilo", disse ele.

Beatriz, então, reclamou de atitudes do baiano. "Davi, eu amo você, mas eu não vou aceitar o que você falou. Não vou aceitar você julgar o meu sentimento pela Alane", respondeu Beatriz.

Neste momento, ele tentou responder e ela começou a gritar.

"Você acabou de falar. Eu não posso falar?". "Pode, mas assim, em outro momento", disse Beatriz.

"Mas você falou, eu te ouvi", rebateu Davi. "Eu nem queria ter falado", retrucou Bia. "Então é só você que pode falar?", questionou Davi, que recebeu uma negativa de Beatriz, alegando que estava chateada demais para conversar.

"Isso aqui é um jogo, um jogo da vida real. Um jogo no qual as pessoas vão te julgar pelas atitudes que você toma. Até por um 'psiu' vão te julgar. Agora, cabe a você aceitar esse julgamento ou não. Você tem que saber lidar com essa situação e ter o controle", disse ele.

"Não, Davi. Desculpa. Tu veio aqui pra me dar lição de moral e impor seu argumento, não, não, não", disse Beatriz.

Confira o vídeo.

Davi: 💬 "Ô, Bia! Você é tão egoísta que você só quer falar" 👀🔥🔥🔥#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/IkxPKxU1ff — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024