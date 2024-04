Davi e Bia discutem por causa de voto ao Paredão no BBB | A TARDE

Nesta sexta-feira, 29, o clima esquentou entre os participantes Davi e Bia, do grupo Fadas, no BBB 24. A sister insiste que os aliados escolham Giovanna para a berlinda.

Davi disse que Giovanna “passou 50%” do programa impossibilitada de fazer muitas coisas, pois estava com o pé machucado. “Você está querendo colocar uma pessoa no Paredão, porque diz que ela poderia ter se mostrado mais no jogo, mas tem um contexto por trás da história”, afirmou.

“Ela ficou quase metade do programa com o pé machucado, sem participar da prova, temos que ter consciência disso. Então ela ficou impossibilitada às vezes de tomar alguma atitude e quando ela voltou, ela mostrou e está mostrando o jogo dela. Se não está agradando para o Brasil, é outro assunto que não nos diz respeito, reforçou o sister.

Matteus, que estava ao lado de Alane, concordou com Davi. Bia disse para Davi que ele estaria interpretando as coisas de forma errada. “Não estou falando isso, o pé dela machucado poderia ser qualquer um, parece que você está colocando palavras na minha boca. Eu não estou falando do pé machucado”, rebateu a sister.