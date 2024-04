Davi e Bin Laden se acertam após treta e bronca da produção | A TARDE

Depois de protagonizarem mais uma treta, que por pouco não descambou para agressão física e exigiu até a intervenção dos 'dummies' (assistentes do programa) e uma bronca pública da produção, Davi e MC Bin Laden selaram a paz. Pelo menos por enquanto.

Davi convidou Bin para conversar no Quarto Fada com Isabelle de testemunha. "Pedi pra ela ficar de prova da nossa conversa. O primeiro ponto é a briga que a gente teve na segunda-feira. A gente já tinha feito isso. Se a gente for discutir em outro Sincerão, isso faz parte do jogo, mas que a gente não possa chegar mais a esse nível, porque pode ser prejudicial pra mim e você. Isso não vai se repetir, da minha parte", disse Davi.

MC Bin Laden concordou e revelou que não se sente à vontade para conversar após a dinâmica que estimula a animosidade entre os integrantes da casa. "Não é o momento de conversar depois do Sincerão. Eu não sou acostumado a ficar falando mal de alguém. Pra mim, é uma dificuldade ir pro Sincerão e falar mal de alguém. Eu discuti com a Fernanda antes do Sincerão por defender você. A situação começou quando a Leidy riu de uma coisa que a Fernanda falou sobre você", revelou Bin.

Davi aproveitou a conversa para alwertar o brother sobre a conduta de Fernanda: "Nós somos adversários no jogo, só que uma situação me intrigou. Depois daquele Sincerão, veio a eliminação da Leidy. Não sei se você está ciente que a Fernanda me chamou pra conversar. Vocês são aliados. No dia do Sincerão, eu gritei: 'Você, Bin Laden, traiu a Fernanda e a Pitel'. Ela [Fernanda] falou [para mim]: 'O Brasil viu tudo e vai julgar ele'. Quando eu parei pra analisar, eu falei: 'Ela está lá, dorme com o cara, vejo vocês sempre conversando na maior irmandade, e como a pessoa joga com a outra e espera o julgamento da pessoa?'.



Bin Laden demonstrou estar ciente do comportamento da sister e não escondeu o estranhamento: "Eu não entendi muito. Ficou um negócio meio complicado. A gente se respeita, eu gosto dela, admiro ela. Tenho 30 anos e sei separar as coisas. Mas foi uma situação que ficou meio chata. Hoje a gente vive uma fase que, pra mim, é chato ir pro Sincerão falar de alguém. Te peço desculpa por te ofender. De verdade, de coração".

"Eu também", retrucou Davi, ao que MC Bin Laden acrescentou: "Eu tenho vergonha de pedir desculpa, tenho essa dificuldade. Mas independente de qualquer coisa eu torço que dê tudo certo na sua vida, na sua família. Me desculpa, de coração"