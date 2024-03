Davi e Lucas trocam farpas e batem boca após Sincerão; assista | A TARDE

O clima ficou pesado no BBB 24 durante a madrugada desta terça-feira, 27, com uma briga entre Davi e Lucas Henrique após o Sincerão. A discussão recheada de xingamentos foi motivada pela insatisfação do motorista por aplicativo por ter sido considerado 'fora do jogo' pelo professor durante a dinâmica que aconteceu ao vivo.

"Sai fora, seu jogador. Não tem argumento para falar? Cala a boca", disse Davi, gritando.

"Cala a boca é o c*ralho. Me respeita. Eu não sou moleque. Eu tenho direito de ser o que eu quiser", rebateu Lucas.

"Argumento fraco, sem fundamento, sem base. Vota que está gostoso. Vai procurar fundamento, isso é jogo de comprometimento. Está usando ideia fraca. Eu não preciso chegar no Sincerão, eu falo na cara", disparou Davi.

Sem paciência, Davi acrescentou: "Fica procurando argumento fraco, sem base, sem fundamento. 50 dias de jogo, fica procurando o que quer falar. Me quer fora do jogo e chega 'Davi, sua roupa está ali'. 50 dias de jogo de Big Brother. Não são 10 dias, não cheguei ontem."

"Tomar no c*. Vai ser assim, bom dia? Tomar no c*. Vai ser meu outro lado. Falta de respeito? Não quero nem saber. Sacanagem da porr*', finalizou o baiano.

Assista:

TRETA! Davi x Lucas.



É por isso que o Davi ganha a maioria do público, ele é realmente um dos poucos, se não o único que fala de fato na cara de qualquer um, sem medo e peita pra valer. Davi macetando o Buda e o cara calado, fala sério! É muita b*rrice. #BBB24 #Sincerão pic.twitter.com/lgH4yEh78Z — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) February 27, 2024