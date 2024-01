Davi encara paredão com Juninho e Thalyta no BBB 24 | A TARDE

Após entrar na mira do líder Rodriguinho, o soteropolitano Davi foi indicado para o paredão do Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira, 11. Imune na primeira disputa, ele ficou na berlinda ainda na primeira semana do programa e disputa a permanência com o motoboy Juninho e a advogada Thalyta.

A formação do paredão começou com o anjo Mateus imunizado o baiano Lucas Pizane. Em seguida, o cantor Rodriguinho indicou Davi, no que viraria uma troca de farpas mais tarde.

"Eu já estava com meu voto escolhido, e seria no Davi. [...] Eu não tinha ninguém para votar nessa primeira semana. Gosto de todo mundo, inclusive dele, porém meu critério de votação nele foi porque ele votou em mim na primeira vez. Ele me deu um motivo", justificou o cantor.

Em seguida, 24 participantes votaram no confessionário pela primeira vez.

Dez pessoas foram votadas. Juninho e Raquele receberam seis votos, cada, e empataram como os mais votados pelos confinados. Com isso, o Líder Rodriguinho deu o voto de minerva em Juninho.

A dinâmica prévia um contragolpe e escolhido por Rodriguinho no voto de minerva, Juninho optou por Thalyta.

Após a formação do paredão, os indicados tiveram 30 segundos para justificar a sua permanência. Davi aproveitou o momento para rebater Rodriguinho.

"Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com muita emoção e sem nenhuma estratégia de jogo, e isso faz dele um péssimo jogador para mim", disparou o baiano.

A resposta de Davi incomodou Rodriguinho. Ele chamou o baiano de "folgado", disse que não queria mais olhar na cara do brother e ainda falou que sabia dar mais "show" que ele.

No paredão, o voto é para ficar e o menos votado será eliminado do programa. A eliminação acontece no domingo, 14.