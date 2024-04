Davi está sendo impedido de encontrar a namorada; descubra o motivo | A TARDE

Davi Brito ainda não se encontrou com a namorada, Mani Rego, após ser campeão do BBB 24, gerando diversas especulações nas redes sociais sobre o que estaria acontecendo. Diante da pressão dos internautas, que acompanharam detalhes do relacionamento entre eles, a equipe do ex-brother se posicionou no Instagram, revelando o que está impedindo o reencontro.

"Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá sim encontrá-la, assim como toda a sua família", comunicou a equipe de Davi.

Na madrugada desta quinta-feira, 18, Davi, que vive um relacionamento de um ano e seis meses com Mani, afirmou no programa do Multishow comandado por Ana Clara, que a namorada não se empolgou ao saber que ele iria para o BBB. "Ela não queria que eu fosse. Achou que eu fosse trair ela. Ficava pensando nas meninas passeando de biquíni pela casa", declarou.