Davi extravasa enquanto Alane chora: "O finalista chegou" | A TARDE

Primeiro finalista garantido do Big Brother Brasil 24, Davi extravasou bastante após levar a melhor contra Alane na prova do finalista disputada nesta sexta-feira, 12. O baiano foi até o gramado e comemorou a sua vitória, enquanto isso, sua concorrente chorava com a derrota que a colocou no paredão.

"Finalista, eu sou finalista! O finalista chegou", Davi diz aos berros. Ele corre para dentro da casa, entra no Quarto Fada e pula nas camas, acordando Isabelle e Matteus, que dormiam no cômodo. Ele segue correndo pela casa, ainda comemorando muito.

Davi volta para a área externa da casa e agradece: "Tô na final, eu tô na final! Obrigado, obrigado!". "Mãe, pai, Mani! Ganhei a máquina, ganhei! Top 3!", gritou em comemoração.

11) Alane fica muito abalada por não conseguir vencer a prova pic.twitter.com/Q5G0YQ9bD2 — Tracklist (@tracklist) April 12, 2024

Em seguida, Isabelle e Matteus se aproximam do brother, o abraçam e o parabenizam pelo resultado. Alane também parabenizou o baiano e foi consolada por perder a prova.

Com Davi garantido na final, Alane, Isabelle e Matteus disputam o último paredão da temporada, em que um será eliminado no domingo, 14. A grande final acontecerá na próxima terça-feira, 16.