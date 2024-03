Davi fica de fora de pódio de aliados e reação do baiano viraliza | A TARDE

O Sincerão desta segunda-feira, 18, mexeu com os ânimos dos participantes do BBB24 e fez com que as emparedadas Alane, Beatriz e Raquele, a Líder Giovanna e o anjo Matteus montassem seus pódios para a final do reality.



Nas redes sociais, destaque para a reação de Davi, que não participou da dinâmica. Ele foi alvo dos adversário e terminou não sendo escolhido para nenhum pódio de seus aliados.

Eliminações, em ordem:



Alane: Raquele, Giovanna e Leidy

Beatriz: Giovanna, Pitel e Fernanda

Raquele: Alane, Beatriz e Davi

Giovanna: Beatriz, Alane e Davi

Matteus: Pitel, Bin Laden e Fernanda



Pódio, em ordem:



Alane: Beatriz e Matteus

Beatriz: Alane e Matteus

Raquele: Giovanna e Isabelle

Giovanna: Raquele e Pitel

Matteus: Beatriz e Alane



Confira algumas reações da web:

A cara do Davi: Vendo o pódio dos amigos dele foi a melhor. Kkkk #Sincerão pic.twitter.com/gFnoYh3sMl — gracilene💆🏼‍♀️ 💋 (@gracileneguima1) March 19, 2024

A câmera mostrando a reação de Davi e Isabelle ao verem o pódio de Alane - Matteus e Beatriz. Matteus e Alane também citaram que gostaria de ter Davi e Isabelle junto com eles. #BBB24 pic.twitter.com/Bb08VQdTJZ — BreakTudo (@BreakTudo) March 19, 2024

A cara de Davi por não estar no pódio de ninguém do grupo dele. #BBB24 pic.twitter.com/VTRZhAHiIO — Paola Debochada (@PaolaDeboche) March 19, 2024