Davi 'foge' de compromisso com namorada: “A gente tá se conhecendo” | A TARDE

Após dizer que estava com saudades e iria “botar o calabreso para funcionar”, Davi surpreendeu ao dizer que está apenas “conhecendo” a então namorada, Mani Reggo. A declaração aconteceu na manhã desta quarta-feira, 17, e surpreendeu internautas, já que dentro do BBB ele chegou a se referir a Mani como esposa.

Depois de receber uma mensagem de Mani, a quem chama carinhosamente de “minha bolinha”, no Mais Você, o baiano disse que ainda não tem nada firmado com a empresária, com quem está junto há um ano e seis meses.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado, é como a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas, livro de Eclesiastes, capítulo três”, contou Davi.

Na sequência, o motorista por aplicativo afirmou que ele e Mani “estão na fase dos beijinhos” e de “tomar sorvete na praia”. “Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”, completou.

Surpresa, Ana Maria Braga não perdoou e tratou logo de intimar o brother para um relacionamento mais sério com Mani:"ih, que conversa é essa”?

“Mas é só isso?, perguntou o Louro Mané. “Tá querendo me enrolar essa hora da manhã?", brincou Ana Maria. “Tomar sorvete na praia, beijinho? Que isso, menino? Você tem idade para isso, ela também já tem para namorar de verdade”, completou a apresentadora.

Envergonhado, Davi brincou. “Eu não vou direto ao assunto, né? Já saí do jogo. Sincerão já já passou, agora é conversa com a Ana Maria Braga” [risos].