Davi já perdeu 1 milhão de seguidores desde o final do BBB | A TARDE

O ganhador do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, já perdeu 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram desde o final do reality. O baiano, que chegou a alcançar a marca de 10,5 milhões depois do programa, agora registra 9,5 milhões.

A maior perda dos seguidores foi no final de abril, após boatos de término de seu relacionamento com a comerciante Mani Reggo. Na ocasião, foram mais de 400 mil pessoas que deixaram de segui-lo em cerca de dois dias.

Além disso, o ex-motorista de aplicativo se envolveu em outras situações, com boatos de que teria desistido de fazer medicina, como planejava durante o programa, e com críticas a sua atuação no Rio Grande do Sul, onde foi ajudar as vítimas das chuvas.

Um dos principais destaques foi uma selfie em que o ex-BBB apareceu sorrindo em meio às vítimas da tragédia. Vários internautas o criticaram e o apontaram como insensível pela atitude.

Em outra ocasião, ele mudou a postura e postou uma foto semelhante à anterior, mas desta vez com o semblante fechado. “A verdadeira riqueza está nas experiências que acumulamos e não nos bens materiais que possuímos”, afirmou ele na ocasião.

A conta da rede social da sua ex-companheira, Mani, registrou o movimento contrário, ela teve um grande crescimento, mesmo não participando do BBB 24 e segue com 6,2 milhões de seguidores no Instagram. Ela também teve queda nas últimas semanas, mas bem menor, totalizando apenas 200 mil pessoas. Durante o término, ela ganhou 2,4 milhões em apenas um dia.

