Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden formam a 14ª Paredão | A TARDE

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, após uma noite cheia de surpresas neste domingo, 24.

Líder pela segunda semana consecutiva, Giovanna teve que escolher entre Davi e Alane para indicar à berlinda. A sister colocou Davi que foi direto para a berlinda, sem direito ao bate e volta. Os participantes votaram no Confessionário. Os dois mais votados foram Leidy Elin e Matteus.

No Contragolpe, Matteus puxou MC Bin Laden para o Paredão e Leidy Elin indicou Alane. Dono do Poder Sem Volta, Matteus tinha o direito de tirar a possibilidade de um dos indicados ao Paredão participar da Prova Bate e Volta. O brother vetou MC Bin Laden e colocou o cantor direto no Paredão.

Alane, Leidy Elin e Matteus disputaram a Prova. A prova era de sorte, em três fases, e somente um participante poderia se salvar do Paredão. Quem encontrasse três produtos corretos primeiro, vencia a prova. Alane levou a melhor e escapou da berlinda. A votação segue até momentos antes da eliminação, na noite desta terça-feira, 26.