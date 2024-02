Davi rejeita aproximação de Bin Laden: 'Quero que passe do outro lado" | A TARDE

Após a formação do nono paredão do Big Brother Brasil 24, Davi chamou MC Bin Laden oara conversar e rejeitou as suspostas tentativas recentes de aproximação do cantor. O baiano deixou claro que não consegue lidar bem com o funkeiro após as brigas que eles já tiveram durante o reality show.

"Eu queria te deixar esclarecido por a gente já ter tido um embate grande, e eu não gosto de ser falso, gosto de ser muito verdadeiro, tanto nas minhas palavras quanto nas minhas conversas aqui dentro. Minha amizade com qualquer pessoa vai ser super sincera, nunca vai haver falsidade, eu espero", declarou Davi.

"Nos últimos dias, eu tenho visto que você quer trocar uma ideia. E, dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável, eu respondo por educação", completou.

Bin Laden apontou o seu ponto de vista sobre a situação, afirmando que quer ter um bom convívio, independente dos embates. "A gente teve um embate, só que outras pessoas aqui já tiveram uma forma de destratar você ou estão até de exclusão, e eu fui o primeiro a falar: 'Gente, não exclui'. Agora, pelo convívio, eu não estou me aproximando de você por jogo, não estou me aproximando por nada. Não é questão de brincar, de nada. É que eu prefiro estar num ambiente tranquilo. Se você não quiser brincar, não quiser falar, está suave", disse.

Em seguida, Davi contou para Isabelle sobre a sua conversa com Isabelle e diz estar rejeitando a aproximação de alguns colegas de confinamento com quem não tinha bom relacionamento.

"A gente já tem uma indiferença aqui dentro, um embate, uma coisa que não dá pra estar se falando, só bom dia, boa tarde e boa noite, que cabe em qualquer lugar, que é educação", falou sobre Bin Laden.

"É uma pessoa que eu quero distância de mim, quero que ele passe do outro lado da rua e eu passe do lado de cá. Se eu vir ele vindo na minha direção de frente, eu vou atravessar a rua e vou passar para o outro lado, porque não quero contato com ele".