Davi relembra trajetória no BBB: "20 deles se levantaram contra mim" | A TARDE

Em mais uma visita à própria história no Big Brother Brasil, Davi relembrou, durante conversa com os também finalistas Isabelle e Matteus, que de 26 participantes, 20 queriam vê-lo fora da casa.

"Hoje eu vou sair aí fora, o jogo acabou, mas eu vou olhar pra cara de cada um e vou lembrar que a maioria deles, de 26 pessoas, 20 deles quiseram me ver fora da casa. Vinte deles se levantaram contra mim. Mentindo. Falando coisas que eu não sou, entendeu? Dizendo coisas que eu nunca fiz. Eu sempre fui de boa, fazendo as coisas de bom coração pra todo mundo e todo mundo me massacrando nessa casa aqui", disse.

Ele pontuou que Isabelle estava em seu pódio desde o início e jogava com ele e citou quando entendeu que a amizade era verdadeira.

"No dia do Sincerão, eu esperei, aquele dia foi o dia da confirmação da nossa amizade real. No dia que a Wanessa falou, Yasmin: 'Davi não presta, Davi faz isso, Davi faz aquilo [...]', ela falou: 'Não, só eu Davi sabe o que a gente conversa. Eu e Davi sabemos o que a gente passa', você é maluco. Você está por fora".

“Você passar cem dias nessa casa com vinte pessoas te massacrando, você está por fora”, disse Davi ao se dirigir a Matteus, que respondeu.

"Ai, Davi, não falei por maldade. Eu achei que eu tinha te causado isso aí", contou Matteus, que seguiu.

"Mas quem é que não sabe? Nós três sabemos o que é passar cem dias nessa casa e estar com saudade da família e sofrendo...Só que eu estou preocupado, será que eu fiz alguma coisa pra esse cara?".

"Não, Matteus. Você não fez nada não. Eu estou falando que não foi brincadeira", finalizou Davi.