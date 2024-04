Davi revela a primeira coisa que fará com o prêmio do BBB; confira | A TARDE

Após ser o grande campeão do BBB 24, Davi Brito revelou em uma conversa com Thais Fersoza e Ed Gama, durante o Bate-Papo BBB, o que fará com a 'bolada' que recebeu. Sendo questionado pela apresentadora, o baiano contou que comprará uma casa para sua mãe, Elisângela Brito.

"Primeira coisa é dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora, porque ela mora no fundo tem um barranco e toda vez que chove a terra desce no fundo do quintal", disse ele, explicando o motivo do seu primeiro desejo.

No mês de fevereiro, Elisângela precisou sair de casa após compartilhar a situação em que estava vivendo com as fortes chuvas que atingiram a capital baiana.