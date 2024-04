"Pensei que só ia passar uma semana", diz Davi após vencer o BBB | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito contou que acreditava que ficaria no reality show por apenas uma semana. O baiano conquistou 60,52% dos votos do público e ficou em primeiro lugar.

Momentos após o anúncio, Davi contou que viveu um mix de sentimentos e chegou a acreditar que passaria apenas uma semana confinado.

"Pensei que só ia passar uma semana. Foi um mix de sentimentos e emoções, a galera reprimindo, me deixando de lado... Quando chegou 50 dias de programa, pensei em desistir. Ia mesmo apertar o botão", disse.

Davi contou que o segredo para vencer o reality foi ser ele mesmo. "Ser você, não tem cartilha para vencer o BBB".

O baiano pontuou que sua fé e seu sonho foram o que o fez aguentar a disputa.

"A fé em Deus não morria nunca em mim. Fui ali para lutar pelo meu sonho de ser médico cirurgião. Lutei até o final e acredito que o Brasil me deu essa oportunidade que vou agarrar".