Davi se declara para Isabelle: "Me faz te amar cada dia mais" | A TARDE

Davi voltou a se declarar para Isabelle no Big Brother Brasil 24. Em conversa durante festa na madrugada desta quinta-feira, 7, o baiano explicou os ciúmes que sente da sister e mostrou apego após ela ser a única a ficar do seu lado enquanto ele era rejeitado pelo restante dos participantes do reality show.

"Eu quero te falar que o que eu sinto por você é muito grande, só que às vezes quero deixar o coração falar, mas às vezes minha razão me prende. Tenho razão, pensamento. Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz, quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal, isso para mim é muito bom, eu vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais, mas te amar não é com intenção...", afirmou o brother.

"É um te amo de irmão, de amigo", comentou isabelle. "Eu não sei como o Brasil enxerga minha amizade com você, mas é forte. Eu te conheço só tem dois meses, você entrou comigo e a gente viveu muita coisa", completou.

"Sobre ciúme, não precisa sentir porque eu sou sua amiga, amiga de outro... Isso daí não tem nada a ver, não sinta isso, não", declarou a manauara.