Davi segue e Marcus Vinicius é eliminado do BBB | A TARDE

O baiano Davi Brito segue invicto na casa mais vigiada do Brasil. Quem não resistiu ao paredão foi o paraense Marcus Vinicius. Com 84,86% de votos para sair, ele foi o oitavo competidor a ser eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 13, na berlinda contra Davi e Isabelle, que tiveram apenas 12,07% e 3,07% para serem eliminados.

A trajetória de Marcus no programa teve seus altos e baixos. Apesar de manter um perfil discreto na dinâmica da casa, ele frequentemente se destacava nos programas ao vivo, especialmente durante atividades como o "Sincerão".

Nesta semana, a votação teve início com a escolha do indicado pelo Líder, Lucas Henrique, que optou por Davi para compor o paredão. Em seguida, os demais brothers e sisters participaram de uma votação aberta na sala da casa, resultando em um total de cinco pessoas emparedadas, mas duas delas ainda tiveram a chance de se salvar.

Dessa forma, Fernanda recebeu 10 votos, Marcus Vinicius 6 votos, Wanessa Camargo 1 voto e Isabelle foi indicada pelo voto de minerva do Líder. As interações sobre a votação revelaram as preferências dos participantes.

Na dinâmica da semana, além de estar imune e ter o poder de indicar um participante para o paredão, o Líder teve a oportunidade de salvar um dos emparedados pela casa, e Lucas Henrique optou por livrar Wanessa Camargo da berlinda.

Os demais emparedados, exceto o indicado pelo Líder, participaram da prova Bate e Volta, na qual Fernanda se salvou.