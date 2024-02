Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão; veja detalhes | A TARDE

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a permanência no Big Brother Brasil (BBB24). O paredão triplo foi formado pelo indicado do líder, o indicado do Anjo e os dois mais votados pela casa. No total, quatro brothers foram emparedados, mas um ainda teve a chance de se salvar na prova Bate e Volta.

A líder Raquele indicou Deniziane direto para o paredão. Pela casa, Fernanda recebeu 10 votos e Matteus 3. Eles foram os dois mais votados e terminaram indo para a disputa. Michel, que tinha o poder do anjo, terminou indicando Lucas Henrique.

Os emparedados pela casa e indicado do anjo tiveram a chance de se salvar da Prova Bate e Volta: Lucas Henrique terminou se salvando. Com isso, Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono Paredão do BBB24.

A eliminação acontece na próxima terça-feira, 20. A pessoa mais votada sairá do reality show.