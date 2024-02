Deniziane termina romance com Matteus no BBB 24 | A TARDE

Enquanto que em alguns países ontem, o dia 14 de fevereiro, foi para expressar todo os sentimentos com a pessoa amada, hoje, no Brasil, um romance que já vinha entretendo muitos internautas, chegou ao fim. No BBB 24, Deniziane decidiu terminar o relacionamento com Matteus na tarde desta quinta-feira, 15.

Os dois estavam juntos desde as primeiras semanas do programa, até que a sister repensou seus objetivos dentro do jogo. Deniziane disse que adora o brother porque ele é um “cara perfeito”, mas no momento, não quer formar casal.

Primeiro e único casal do BBB 24, os dois se aproximaram após muito tempo de insistência. Matheus e Deniziane ganharam o apelo do público após o gaúcho se mostrar feliz ao lado dela e decidido a querer a moça. Deniziane, por algumas vezes, tentou impedir que o coração falasse mais alto, mas acabou deixando sua razão de lado para formar uma dupla com o rapaz.

O primeiro beijo foi evitado por um tempo. A sister se preocupou em não tentar misturar o jogo com suas emoções por Matheus, até que aconteceu em uma das festas. Desde então, dividiram pensamentos, opiniões e futuro após o programa.

Fim do romance

Na última festa, em conversa com uma de suas aliadas sobre Matheus, Deniziane deixou claro que o amigo de Davi a impedia de forma indireta de se aproximar mais do jogo.

Decidida, na tarde desta quinta-feira,15, a participante conversou com o brother e colocou um fim no relacionamento. Mesmo deixando claro que o affair é "perfeito", ela ressaltou que é melhor continuar sozinha.

Em resposta, Matteus disse: “Eu gosto muito de ti, não vou negar. Te peço desculpas, você me entende? Eu cheguei aqui com o intuito de também não ficar com ninguém, mas aconteceu”.

Após isso, os dois se abraçaram e terminaram de vez o relacionamento. Matteus precisou ser consolado por Leidy e Beatriz, que o viram emocionado e chorando.

https://twitter.com/bbb/status/1758214622601937051