Descubra os detalhes da inscrição do BBB 25 | A TARDE

Com a edição 2024 chegando ao fim, o Big Brother Brasil já abriu as inscrições para o programa de 2025. A grande novidade na forma de ingresso na casa mais vigiada do Brasil, são as inscrições em dupla, única forma que os interessados poderão se inscrever, sendo permitido familiares ou amigos próximos.

Embora as seletivas ainda não tenham começado, a dupla já pode entrar no link de inscrição e escolher a região onde mora ou nasceu, e responder ao questionário, explicando sua relação com fotos e vídeos. As entrevistas serão virtuais e presenciais, e não têm uma data definida

Vale lembrar da importância de ficar atento ao email de confirmação, cujo domínio oficial é @castitreach.com. A entrevista, com data e horário, será marcada após a confirmação do e-mail.

Confira detalhes do que é exigido na inscrição

Primeira parte do questionário:



Dupla-1. Faça um resumo de quando e como vocês se conheceram: *



Dupla-2. Por que um é tão importante na vida do outro? *

Dupla-3. Qual foi o momento mais marcante que vocês viveram juntos? *

Dupla-4. Por que vocês se escolheram para entrar no BBB 25? *

Dupla-5. Por que seria legal ver vocês dois juntos no programa? *

Segunda parte do questionário:

Enviar fotos e vídeos da dupla. O vídeo da dupla deve ser obrigatoriamente com ela junta.