Direção se irrita com 'pouco caso' de Rodriguinho sobre o programa | A TARDE

A direção do BBB 24 perdeu a paciência com Rodriguinho após ouvir várias reclamações do cantor sobre o confinamento. Segundo o F5, ele foi advertido por Rodrigo Dourado, diretor artístico da atração. Autorizado por Boninho, Dourado foi direto: “Se quer mesmo sair, é só apertar o botão”.

O cantor já vinha preocupando a produção por algumas falas problemáticas sobre o corpo de Yasmin Brunet e ameaças à integridade física de Davi Brito. Ao levar a bronca, ele pareceu surpreso e tentou argumentar que suas reclamações são mais por causa do estresse da dinâmica acelerada neste início da atração (eliminações seguidas e desistência da Vanessa Lopes), além da saudade da família, do que por insatisfação com o programa.

O pagodeiro reforçou que aceitou o convite para participar do BBB com a intenção de ganhar o jogo e relembrou do compromisso que fez com a direção do programa sobre a participação: jogar até a eliminação pelo público (ou a vitória final).

Rodriguinho, que criticou a campeã de 2023, Amanda, já tinha falado antes que estar no BBB 24 nunca foi um sonho. “Me convidaram e eu vim”, desdenhou. Disse também que apertaria botão de desistência caso ganhe um castigo do Monstro.

A reportagem procurou a Globo e não obteve resposta.