Dupla 'dos Lucas' vence prova e conquista o anjo no BBB | A TARDE

Lucas Henrique e Lucas Luigi venceram a prova do anjo realizada na tarde desta sexta-feira (19). A dupla está imunizada e poderá botar o colar iluminado em mais um brother da casa antes da formação do paredão desta noite.

Para o almoço do anjo, Lucas e Luigi chamaram Leidy Elin e MC Bin Laden. Já para o castigo do monstro, foram escolhidos Vinicius e Michel.

Na edição desta sexta (19), além da repercussão da desistência de Vanessa Lopes, que ocorreu após a prova do anjo, o programa também vai formar um novo paredão, com eliminação já no domingo (21). A berlinda será novamente tripla, com os dois mais votados da casa e o indicado do líder.