Em cena intrigante, Wanessa Camargo beija Davi | A TARDE

Em lados opostos no jogo, Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma cena inusitada nesta quarta-feira, 14, no BBB. A cantora deu um beijo no baiano e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A ação veio após o motorista de aplicativo pedir um beijo na bochecha para alguma participantes na entrada do banheiro. "Eu queria um beijo. Alguém pode me dar? Na bochecha", disse Davi, que se virou para Wanessa, que estava mais perto dele. Ela, então, beijou a bochecha do baiano. "Quer mostrar que você está barbeado, né", disse a sister após atender o pedido.

Wanessa entra em crise e teme pela sua reputação



Wanessa Camargo acordou bem reflexiva nesta quarta-feira, 14, após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi, seu alvo na casa, a famosa começou a repensar sua estadia no reality show.

"Para a gente, cada dia a mais aqui sem o Brasil querer é muito problemático. E outra coisa, tenho dois filhos pequenos, não quero eles pagando nenhum preço por minha escolha de estar aqui. Eu vim para melhorar muita coisa na nossa vida. Se isso não vai acontecer, tchau, quero estar fora daqui", analisou a artista em conversa com Rodriguinho, Yasmin Brunet e Lucas Henrique.