Em paredão disputado, Deniziane é a nona eliminada do BBB 24 | A TARDE

Com 52,02% dos votos, Deniziane foi a nona participante eliminada do BBB 24 na Globo. No Paredão nesta terça-feira, 20, a fisioterapeuta deixou a casaem disputa acirrada com Fernanda que recebeu 47,16%. Matteus teve apenas 0,82%.

O Paredão foi de votos recorde nesta edição do reality. Em um total foram 97.266.884, o maior da temporada. A saída de Deniziane abalou Matteus, que se sentiu culpado com a eliminação da sua ex-affair. Inclusive, a relação dos dois foi assunto no discurso de Tadeu Schmidt.

“Quando terminar, seremos 16. O segundo paredão seguindo com a mesma situação. Dois contra um. Será que isso pesa mesmo? Ainda mais com voto pra eliminar. Será que pesou na semana passada? Ou será que agora pesa é pro outro lado… Porque agora é um casal ou ex casal. Foi a própria Ane que relutou muito antes de entrar num relacionamento com Matteus pra não atrapalhar o jogo”, iniciou o apresentador.

Tadeu ainda falou da situação de Fernanda. “E pra Nanda, ir pra votação contra um casal ou ex-casal. Aliados. É uma vantagem ou uma desvantagem? Quem chega mais forte pra esse Paredão? Aliás, como é que vocês sabem quem é forte? Que elementos vocês têm para avaliar a força de cada um nesse jogo? A avaliação pessoal sobre o jeito de cada um, sobre as atitudes de cada um?”, questionou o comunicador.