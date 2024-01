Enquete: Baiano deve ser eliminado do BBB com rejeição; veja números | A TARDE

Beatriz, Davi e Lucas Pizane se enfrentam no terceiro paredão do Big Brother Brasil 24. Um deles vai deixar o programa nesta terça-feira, 16.

Segundo média das enquetes de sites e redes sociais, compilada pelo Votalhada, a probabilidade é que Lucas Pizane deixe o programa com cerca de 10% dos votos, que desta vez, são para ficar.

Na média dos sites, Davi lidera, com 49,51% dos votos, seguido por Beatriz, com 32,59%. Por fim, Pizane surge com 17,90% dos votos, deixando o reality no cenário.

A ordem segue as mesmas em todas as médias, que apontam favoritismo de Davi, seguido por Beatriz e com Lucas Pizane, provavelmente, se despedindo do reality.