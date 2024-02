Entenda como é a relação da família de Davi com a namorada dele | A TARDE

Com a entrada de Davi Brito no Big Brother Brasil, rumores sobre a relação da família do baiano ganharam espaços na web. Rumores apontaram que a namorada, Mani Reggo, e a família de Davi não se davam bem.

O Instagram de Davi chegou a parar de seguir o perfil de Mani, o que reforçou os rumores. A própria Mani chegou a se manifestar ao ser questionada por um internauta.

"Como eles param, só eles podem responder. Desculpa! Obrigada pelo carinho".

Entretanto, em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, a irmã de Davi, Raquel Brito, conta que, na verdade, ninguém parou de seguir Mani. Durante os ataques que resultaram nas três quedas do perfil, o Instagram de Davi deixou de seguir diversos usuários, inclusive o de Mani.

"Ao decorrer do tempo ela [a conta de Davi] para de seguir algumas contas automaticamente, não sei o motivo. Não se parou de seguir a conta dela, e ela não chegou para a gente para falar o que aconteceu. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa", conta Raquel.

"Mas em relação à família, não temos nenhum atrito, até porque meu irmão deixou a família unida e estamos permanecendo unidos", finaliza a manicure. A mãe de Davi, Elisângela Brito, explica que, de fato, não há intimidade entre ela e Mani, mas a relação é cordial e respeitosa.

"Do tempo que Davi está com ela, tivemos contato no Natal, Réveillon e no aniversário dela. Ela trabalha o dia todo, todo mundo tem vida corrida. Não conheço a fundo, sei que ela trabalha, já fui na casa dela, da mãe dela, mas não é essa coisa", conta Elisângela.

Ela explica que, com Davi no Big Brother Brasil, todos precisam se esforçar para ajudá-lo, e isto está acontecendo. Tanto ela, quanto Raquel, quanto Mani estão se doando como podem.

"Eu respeito meus filhos. Mani é trabalhadora, eu a vejo trabalhando de manhã, cuidando da vida dela. Não tenho nada contra ela. Eu chamo ela para as entrevistas, mas nem sempre é possível".