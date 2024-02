Equipe de Davi se manifesta após falas de Wanessa e Yasmin | A TARDE

As Camarotes Wanessa Camargo e Yasmin Brunet voltaram a criticar Davi no BBB 24 e tentaram retirar o brother do quarto em que estão dormindo, mas levaram uma invertida de Marcus Vinícius. A equipe do baiano se manifestou sobre o caso nas redes sociais.

“Por que a presença de Davi incomoda tanto algumas pessoas? Durante a madrugada, mais uma vez, Davi foi o assunto principal entre as rodas de conversa na casa do BBB. Diversos assuntos foram abordados sobre o brother, inclusive até o desconforto da presença do Davi no quarto em que dormem e o descontentamento de outros brothers com a possibilidade de mudança dele para outro quarto”, disse.

Os adms de Davi ainda relembraram que outros participantes falaram sobre sua energia. “Inclusive, falam sobre a ‘energia’ que ele traz. O acusem de se esconder atrás de mulheres na casa para ter um jogo mais ‘fácil’ e confortável. O chamam de manipulador e ainda trazem como pauta que ele fica ‘sozinho’ porque quer. Vamos relembrar as inúmeras tentativas de aproximação do nosso brother em alguns ‘grupos’ da casa? Mas logo justificam: ‘Estou achando ele forçado’, ainda diz o comunicado.

Na sequência, o perfil relembrou de algumas frases que foram ditas contra ele. “‘Vamos tirá-lo de lá. Não vamos largar nossa cama por conta dele’. ‘A gente é mais forte que ele, a nossa energia'”, pontuou.

“Para completar, Yasmin e Wanessa foram até o quarto Fada para tentar promover mudanças nos quartos. Marcus logo sinalizou que Yasmin queria excluir Davi com essa situação de quartos e ela diz: ‘Ninguém quer tirá-lo do quarto.’ Yasmin só esqueceu que estava sendo gravada e até alguns minutos atrás disse: ‘Estamos dormindo com o inimigo. Vamos ficar lá, vamos tirá-lo de lá, Wanessa'”, finalizou.