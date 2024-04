Ex-brothers se reencontram a caminho da final do BBB 24 | A TARDE

Participantes eliminados do Big Brother 2024 se reencontraram para esperar pela grande final do programa. Na tarde desta terça, 16, Nizam, o quarto eliminado do reality, publicou nas redes sociais o momento em que encontra com Vinicius.

Além deles, Marcus Vinicius também compartilhou um vídeo no trajeto para o Rio de Janeiro.

“Bora! Mais uma vez, pela última vez. Saideira! Bora, galera, para a finalzinha. Olha quem tá junto! Bora causar no Rio um pouquinho”, disse o executivo de contas.



Dentro de um carro, o comissário de voo diz que está chegando no aereporto para embarcar.

“Gente, uma correria hoje… Agora estou chegando no aeroporto. Partiu Rio de Janeiro. Partiu Final”, fala Marcus Vinicius.

Do outro lado, Pizane, terceiro eliminado, e Thalyta, segunda eliminada, postaram vídeos já no Rio de Janeiro. Na legenda do post, o baiano escreve: "Oi, Rio de Janeiro". Já Thalyta elogia a cidade maravilhosa e diz: "Se fosse para sair de um lugar, sair de Minas Gerais, seria para o Rio".

Já no hotel, Yasmin sai do quarto apenas de toalha para abraçar Leidy Elin e Lucas Henrique. A filha de Luiza Brunet publicou o vídeo do momento nas redes sociais.

A trancista Leidy Elin, também publicou o registro do encontro nas redes sociais. Na legenda, ela escreve: “Finalmente veio esse encontro”.

Luigi compartilhou em seus stories que ele e outros ex-brothers estavam a caminho dos Estúdios Globo. Dentro de uma van, ele foi visto ao lado de Rodriguinho, Leidy Elin, Alane, Juninho e Lucas Henrique.

Além desses, todos os outros eliminados do BBB 24 também marcarão presença na grande final, incluindo as ex-sisters Vanessa Lopes, que abandonou o programa, e Wanessa Camargo, que foi desclassificada. Apesar das circunstâncias incomuns de suas saídas, elas foram convidadas a retornar ao reality para a ocasião.

Entretanto, durante a tarde, Deniziane, uma das ex-participantes, enfrentou contratempos ao perder seu voo para o Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela explicou que ficou presa no trânsito e acabou perdendo a oportunidade de embarcar. Mas, com tudo sob controle, Deniziane conseguiu remarcar seu voo e espera chegar "em cima da hora" para assistir à final do programa.