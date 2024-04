Ex-esposa de Lucas, do BBB, é flagrada saindo de motel com outro homem | A TARDE

Algumas imagens de Camila Moura, ex de Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, começaram a circular nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 28, e deixaram os internautas curiosos. Nos 'clicks', a professora aparece escondendo o rosto quando percebe que está sendo fotografada ao deixar um motel com um suposto affair.

Na web, no entanto, internautas desconfiam que a foto tenha sido planejada. "Ela no off: Vamos ali no motel comigo, vou pedir uma pessoa pra tirar umas fotos, depois alguém solta na mídia e eu ganho mais seguidores. PELAMOR NÉ!", supôs um internauta. "Quem sai do motel andando?", perguntou outro. "Eu acho q isso tudo é marketing pra ficar no auge do ibope", afirmou um terceiro.

Camila Moura anunciou o término do casamento ao ver Lucas Henrique flertando com Pitel nas festas do BBB 24. Ele ainda não sabe do término do relacionamento, mas já percebeuque tem algo de errado porque Camila não apareceu no vídeo do recado do Anjo e nem nas imagens da ação de Páscoa. Após o fim da relação ela ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

🚨🚨 Camila, ex de Buda, foi vista saindo de um motel com um rapaz em São Paulo. #BBB24 pic.twitter.com/s8XYpIUZWX — POPTime (@siteptbr) March 28, 2024