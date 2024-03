Ex-mulher de Lucas Buda diz que não vai aparecer no vídeo do Anjo | A TARDE

Após Lucas Buda ganhar o Anjo neste sábado, 9, a esposa dele Camila Moura disse que não vai aparecer no vídeo para o brother. O relacionamento dos dois foi abalado e receido um fim pela própria mulher, ou ex como ela mesma diz, por causa do flerte com Pitel.



No entanto, Buda não tem ideia do que acontece fora da casa e está feliz com a possibilidade de ver a esposa. Apesar do Anjo, o brother foi o primeiro a deixar a Prova do Líder e, como consequência, foi direto para a eliminação.

Nas redes sociais, Camila confirmou que o capoeirista vai ter uma surpresa. “Eu tô aqui na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer”, reforçou em um comentário de um perfil que publicou a vitória do capoeirista.

Moura ainda destacou que Lucas sabe que não agiu corretamente com o combinado que os dois tinham no relacionamento: “Ele tem plena consciência das merdas que ele fez”.

A ex de Buda também chegou a mudar o visual recentemente, deixando para trás os cabelos longos e pretos, para dar lugar a madeixas iluminadas com luzes e mais curtas. “Nova versão”, comemorou.