Ex-participantes assistirão final do BBB 24 no jardim da casa | A TARDE

Pela primeira vez no programa, os ex-participantes do Big Brother Brasil estarão no jardim da casa para assistir aos grandes marcos da temporada e o anúncio do vencedor do prêmio milionário.

Tadeu Schmidt comandará ao vivo, do gramado da casa, o último episódio. Ele conta que chega ao fim do reality cheio de gratidão.

"Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos)", disse ele, que seguiu.

"Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento".

Segundo a produção, os 23 ex-BBBs estarão presentes. Com isso, chega-se ao entendimento que tanto Vanessa Lopes, que desistiu, e Wanessa Camargo, expulsa por agressão, marcarão presença.