Expulsa? Beatriz derruba Sabrina Sato e produção do BBB toma atitude | A TARDE

Sabrina Sato entrou na casa do "BBB 24" para gravar um quadro com Marcos Veras, interagindo com os participantes. No entanto, a recepção foi conturbada quando Beatriz derrubou a apresentadora no chão da sala ao correr para abraçá-la.

Com isso, pedidos de expulsão da participante nas redes sociais ganharam força e a hashtag "Beatriz expulsa" se tornou um dos assuntos mais comentados.

Em menos de uma hora, a hashtag "Beatriz expulsa" alcançou o quarto lugar nas tendências do país, com mais de 4 mil publicações. Os internautas demonstraram preocupação com Sabrina após o incidente e relembraram o comportamento inapropriado de Beatriz com os famosos que visitam a casa, levantando questionamentos sobre uma possível decisão da produção do programa em expulsá-la.

Com a atitude, ela foi chamada no confessionário a alertada sobre ter mais cuidado no contato com os artistas. A sister foi alertada ainda que pode ser expulsa em caso de reincidência.

Confira o momento em que Beatriz derruba Sabrina.

Confira algumas reações dos internautas: