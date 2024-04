Fadas estão em risco com liderança de Pitel e inconsistência de Cunhã | A TARDE

Pitel venceu a Prova do Líder desta quinta-feira, 28, e além de garantir a sua imunidade, tem o direito de indicar uma pessoa ao paredão, além de levar duas pessoas para o Vip, enquanto os outros participantes ficam na Xepa. No entanto, a liderança da sister e inconsistência de votação da participante Isabelle, pode mudar o cenário na casa.

Não é de agora que o público já percebeu que a casa está dividida entre dois grupos, Gnomos e Fadas, cada um com cinco participantes. Usuários das redes sociais, colocaram esses nomes nos grupos da reta final do reality, por causa dos quartos temáticos em que participantes dormem.

O grupo do querido dos twitteiros, Davi, parece estar em vantagem, comparado com os Gnomos. Já foram eliminados da casa, Yasmin Brunet, Raquele, Leidy Elin, entre outros. No entanto, de acordo com o Portal Terra, Isabelle pode mudar a cena do jogo, pois a sister afirmou que “vota com o coração” e não gosta de combinar votos, como já é de costume como estratégia do jogo na reta final do programa. Por isso, a sister já foi criticada diversas vezes nas redes sociais.

Chamada de Cunhã, Isabelle, por exemplo, já teve a chance de salvar Alane da berlinda, mas não fez isso. O grupo Fadas tinha combinado de votar em MC Bin Laden para que a Líder Giovanna escolhesse entre a bailarina, Alane, e o músico. Entretanto, Isabelle decidiu votar em Lucas, o Buda. Assim, a paraense foi direto para a berlinda.

Com esse histórico de insolidez de votos pela parte de Isabelle, internautas supõem que Pitel desempate o jogo. Se isso acontecer, muito provavelmente, três participantes do grupo Fadas podem disputar o paredão, e um dos queridinhos ter que dizer adeus a casa. Com isso, a escapatória é Cunhã combinar votos com o próprio time.

Adversários falam sobre possível Paredão dos Fadas

Na madrugada desta sexta-feira, 29, os Gnomos conversaram sobre a possibilidade de colocar três rivais na berlinda. "Se eles quiserem ir no Bin, por exemplo, aí vai direto. Mas se quiserem ir em mim, aí já não vai", disse Giovanna. "Porque a Isabelle não vota. Aí pode dar empate", completou Nanda.

Trazendo a questão de Cunhã, Pitel chegou a dizer que se os Fadas “dispersarem votos, a gente manda um pelo Líder, um como mais votado e, se brincar o Poder e for mandar alguém, a gente manda três. É burrice deles se dispersarem votos", disse a alagoana. "Tomara que dispersem", torceu Lucas, enquanto Fernanda afirmou: "Tem acontecido isso, né?". A alagoana já disse que vai votar em Matteus para o paredão. Caso, ele vença a prova do Anjo, a indicada será Bia.

"Eles vão escolher ou eu ou o Bin, provavelmente. Eles vão seguir a Isabelle. Se a Isabelle compartilhar o voto com eles", disse Lucas, Buda. "A não ser que eles queiram dispersar votos pensando em ter um. Mas aí também não ia resolver, não, o segundo mais votado, porque aqui são quatro votos", afirmou Giovanna.