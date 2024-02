Favoritismo de Davi fica claro e demais brothers mostram desmotivação | A TARDE

O Big Brother Brasil 24 vive dias de tranquilidade, com os participantes mostrando pouca motivação após entenderem que o motorista Davi virou o grande favorito a conquistar o prêmio máximo da edição. O entedimento veio depois do baiano e sua aliada Isabelle sobreviverem juntos ao último paredão, que terminou com a eliminação do comissário de voo Marcus Vinicius.

Leidy por exemplo, logo após a finalização de mais uma eliminação, notou que o rapaz tem trocado de microfone de forma constante, o que seria um detalhe de pessoas que já venceram o BBB.

Por conta disso, alguns participantes consideram tirar Davi do foco dos próximos paredões. Por outro lado, a cantora Wanessa Camargo afirmou que não irá mudar seus pensamentos sobre o brother, mas que a final terá a sua participação se o jogo continuar desta forma.

"Muitas pessoas falando e eu sendo a vilã lá fora. Se o enredo tá para uma pessoa que eu fui no Sincerão descascar a pessoa", disse Wanessa, mostrando preocupação com os seus filhos.

"Se for isso, não tem o que fazer. Até tem, mas aí é um processo", disse Lucas Henrique.

"Assim como muita gente pode fingir agora que é amigo do Davi, não tem porque a gente ficar reafirmando toda hora que gostava dele. Não é isso, só vamos continuar agindo, como a gente agia", disse Alane a Beatriz.