Fernanda abusa da sinceridade com Beatriz e web vai à loucura; confira | A TARDE

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 5, no Big Brother Brasil 24, rendeu bons momentos para o público, Um deles foi a briga entre as participantes Fernanda e Beatriz, que já haviam se desentendido anteriormente no programa.

Na dinâmica, os emparedados tiveram de expor quem votaram no confessionário e chamar cada um para a área externa. Todos tiveram de colocar flecha no coração de participantes da casa, o que gerou diversas brigas na dinâmica e fora dela.

“Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Eu botaria até um desprezo pra você porque eu realmente não me interesso em nada em você. A sua alegria também não me incomoda porque prefiro não olhar pra você, eu prefiro não falar com você. É uma escolha minha”, começou Fernanda.

A carioca de Niterói deu prosseguimento em seu desabafo e ainda fez menção ao filme 127 horas, lançado em 2011.

“Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você. Isso não me incomoda real porque eu acho ótimo. Eu só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto! Eu sempre me afasto de você. Tem um filme chamado 127 horas que o cara agarra a mão na pedra. Se eu estivesse com a mão agarrada com você não seria 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos”, continuou.

Assista: