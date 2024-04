Fernanda é acusada de racismo por fala sobre Davi | A TARDE

Fernanda Bande, do BBB 24, está sendo acusada de racismo contra Davi Brito após dizer, em conversa com Giovanna Pitel sobre o favoritismo do baiano, que o brother "vai arrumar um emprego de segurança num prédio".

“Não é possível que eu vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço! Comprometimento de c* é uma r*la bem grossa, sai fora. 'É um jogo de comprometimento'. Vai bater continência na casa do c*ralho".

A fala da sister repercutiu negativamente, e no X (antigo Twitter), famosos e espectadores a criticaram e acusaram-na de preconceito e racismo.

Domitila já dizia que estão acostumados a nos ver servindo ou entretendo… Davi já gritou aos 4 cantos que quer ser médico! Vocês (racistas) terão que se acostumar a nos ver em outros lugares além do serviço, médicos, advogados, engenheiros, professores… — Jessi Alves (@a_jessilane) March 28, 2024

Nenhuma condição isso aqui. Fala escrotíssima de Fernanda sobre Davi na madrugada. #BBB24 https://t.co/UcPZmBWy6Q — Chico Barney (@chicobarney) March 28, 2024

Não me choca, desde o início do programa que eu sei que ela é racista. Já falei até sobre em um grupo de amigas. Sou mulher preta amor conheço de longeeeee, eu sinto o cheiro

pic.twitter.com/gx9UkSGffC — yas (@yascomment) March 28, 2024