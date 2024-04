Fernanda revela vontade de bater em Beatriz: "Dar um tapão na cara" | A TARDE

Em uma conversa no Quarto do Líder do BBB 24 com Pitel e Buda na madrugada desta sexta-feira, 29, Fernanda relembrou um episódio com Beatriz e revelou o desejo de ter dado um tapa na cara da sister por ela ter a desrespeitado quando era líder.

A confeiteira disse que essa atitude da vendedora é muita falta de educação. "A minha vontade é dar um tapão na cara. Na hora, num negócio desse, a minha vontade é de dar um tapa na cara da pessoa. 'Falar: P*rra, me respeita, c*ralho. Estou aqui porque ganhei uma parada, você no mínimo tem que me respeitar'. Que maluquice é essa?", disparou.

"Ela só foi errando comigo, aí fui dar a pulseira e me chamou de falsa no meio do ao vivo. Aquilo ali foi horrível para mim também, achei de tamanha falta de educação, não estava nem preparada para ouvir um negócio desse", continuou ela, relembrando outro momento de desrespeito.

Comentando sobre essa atitude em outras edições, Fernanda disse não recordar outros participantes fazendo o mesmo que Bia, até porque eles ficavam calados no ao vivo. Pitel chegou a concordar com a aliada e afirmou que isso é uma postura de todos do grupo 'Fada'. "Eles debocham, eles agradecem, eles riem de você enquanto está falando", falou a alogoana.

Veja:

“Minha vontade era de ter dado um tapão na cara dela.”



No quarto do líder, durante uma conversa sobre Beatriz, Fernanda menciona para Pitel e Buda que sua vontade era ter dado um tapa na cara de Bia por ter desrespeitado seu momento como líder na entrega de pulseiras na mira do… pic.twitter.com/Kg23CHZx6H — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 29, 2024