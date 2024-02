Fernanda vence a prova do anjo e tira Rodriguinho do Vip | A TARDE

Fernanda levou a melhor e venceu a prova do anjo nesta sexta-feira, 26. A dinâmica permitiu apenas seis participantes, definidos por sorteio. Os vencedores foram Fernanda, Pitel, Wanessa, Luigi, Raquele e Mateus.

A prova foi dividida em etapas. Nas primeiras, cada um girou a roleta e conquistava moedas com base no número sorteado. Na etapa final, as moedas eram usadas para tentar abrir um cofre, que tinha a vitória.

Fernanda venceu a prova e colocou Rodriguinho, no monstro Cavalheiro, e Pitel no monstro Dragão, à pedido dos próprios. Com isso, Rodriguinho, que estava no Vip, foi para a Xepa.

"Eu tava muito ameaçada! No próximo com certeza eu vou, pelo tanto de palavrão que falei", disse Fernanda.